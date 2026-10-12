12.10.2026 21:09:39

Devisen: Eurokurs bleibt im dünnen US-Handel unter 1,12 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag in einem feiertagsbedingt dünnen US-Handel unter Druck geblieben. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1156 Dollar, nachdem sie im frühen europäischen Geschäft noch knapp über 1,12 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1181 (Freitag: 1,1206) Dollar fest.

In der vergangenen Woche war der Kurs des Euro erstmals seit rund anderthalb Jahren unter die Marke von 1,12 Dollar gefallen, vor allem wegen schwacher Konjunkturdaten in Europa, Sorgen um die Finanzlage Frankreichs sowie Zinserhöhungsspekulationen in den USA. Generell erkannten die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) an den Finanzmärkten eine "erhöhte Verunsicherung der Anleger", die zuletzt auch am Devisenmarkt zu Kursschwankungen führte./la/he

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