28.10.2026 16:15:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1133 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1133 (Dienstag: 1,1150) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8982 (0,8968) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83785 (0,83658) britische Pfund, 175,86 (175,97) japanische Yen und 0,9247 (0,9239) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street gehen Anleger am Mittwoch keine Risiken ein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
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