|
22.10.2025 16:12:38
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1587 US-Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1587 (Dienstag: 1,1607) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8630 (0,8615) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86890 (0,86780) britische Pfund, 175,92 (176,45) japanische Yen und 0,9228 (0,9230) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1594
|
-0,0012
|
|
-0,10
|Japanischer Yen
|
176,12
|
-0,1200
|
|
-0,07
|Britische Pfund
|
0,8686
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9235
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,0089
|
-0,0086
|
|
-0,10
