03.02.2026 16:17:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1801 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1801 (Montag: 1,1840) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8473 (0,8445) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86230 (0,86580) britische Pfund, 183,92 (183,59) japanische Yen und 0,9173 (0,9199) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1803
-0,0016
-0,13
Japanischer Yen
185,2195
1,1395
0,62
Britische Pfund
0,8648
0,0019
0,22
Schweizer Franken
0,9172
0,0008
0,09
Hongkong-Dollar
9,221
-0,0103
-0,11
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließlich uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street konnten sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

