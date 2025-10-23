|
23.10.2025 16:44:38
Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1593 US-Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1593 (Mittwoch: 1,1587) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8625 (0,8630) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86910 (0,86890) britische Pfund, 176,94 (175,92) japanische Yen und 0,9249 (0,9228) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1613
|
-0,0002
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
177,234
|
0,8340
|
|
0,47
|Britische Pfund
|
0,8719
|
0,0024
|
|
0,28
|Schweizer Franken
|
0,9237
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,0248
|
0,0003
|
|
0,00
