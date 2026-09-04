04.09.2026 16:17:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1622 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1622 (Donnerstag: 1,1615) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8604 (0,8609) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85898 (0,86055) britische Pfund, 181,59 (181,21) japanische Yen und 0,9405 (0,9390) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1614
-0,0013
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181,6
0,3800
0,21
Britische Pfund
0,8601
0,0006
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