01.06.2026 16:15:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1646 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1646 (Freitag: 1,1644) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8586 (0,8588) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86493 (0,86723) britische Pfund, 185,74 (185,45) japanische Yen und 0,9128 (0,9111) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1632
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
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