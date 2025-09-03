03.09.2025 16:31:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1653 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1653 (Dienstag: 1,1646) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8581 (0,8587) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86870 (0,87020) britische Pfund, 173,17 (173,10) japanische Yen und 0,9374 (0,9366) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1663
0,0021
0,18
Japanischer Yen
172,9
0,1800
0,10
Britische Pfund
0,8683
-0,0010
-0,11
Schweizer Franken
0,9374
0,0007
0,07
Hongkong-Dollar
9,0971
0,0090
0,10
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

Stabilisierungsversuch zur Wochenmitte: ATX und DAX in Grün -- US-Börsen uneins -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt zeigt sich im Handel zur Wochenmitte etwas fester, während sich der deutsche Leitindex ebenfalls mit Zuwächsen präsentiert. Die US-Börsen zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Derweil büßten die Indizes in Fernost am Mittwoch ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

