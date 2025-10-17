17.10.2025 16:17:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1681 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1681 (Donnerstag: 1,1649) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8560 (0,8584) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86950 (0,86760) britische Pfund, 175,70 (176,23) japanische Yen und 0,9257 (0,9302) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Börse aktuell - Live Ticker

Sorgen vor US-Kreditkrise: Dow im Plus -- ATX und DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen erholen sich von ihren Vortagesverlusten. Die Börsen in Fernost verabschieden sich deutlich leichter ins Wochenende.
