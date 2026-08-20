20.08.2026 16:16:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1681 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1681 (Mittwoch: 1,1605) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8560 (0,8616) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85725 (0,85608) britische Pfund, 185,45 (184,62) japanische Yen und 0,9333 (0,9402) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1679
0,0000
0,00
Japanischer Yen
185,78
1,1000
0,60
Britische Pfund
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Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
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