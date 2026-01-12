12.01.2026 16:39:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1692 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1692 (Freitag: 1,1642) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8553 (0,8589) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86740 (0,86770) britische Pfund, 184,42 (183,52) japanische Yen und 0,9313 (0,9314) Schweizer Franken fest./jkr/nas

