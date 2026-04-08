08.04.2026 16:11:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1706 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1706 (Dienstag: 1,1557) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8542 (0,8652) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86893 (0,87258) britische Pfund, 185,13 (184,73) japanische Yen und 0,9223 (0,9242) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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