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24.11.2026 21:01:38
Devisen: Eurokurs im US-Handel kaum verändert
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handelsverlauf kaum bewegt. Nach deutlichen Vortagsverlusten erholte sich die Gemeinschaftswährung und wurde rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street zu 1,0967 US-Dollar gehandelt. Im asiatischen Handel hatte das Niveu bei etwas über 1,09 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0963 (Montag: 1,0939) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9121 (0,9141) Euro.
Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia den US-Dollar beflügelt und den Euro unter Druck gesetzt. Zeitweise war die Gemeinschaftswährung erstmals seit April 2025 unter 1,09 Dollar gefallen./ck/mis
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,0967
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0,0064
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0,58
|Japanischer Yen
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174,5895
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1,2295
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0,71
|Britische Pfund
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0,836
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-0,0005
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-0,06
|Schweizer Franken
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0,9159
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-0,0017
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-0,19
|Hongkong-Dollar
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8,5999
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0,0512
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0,60
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