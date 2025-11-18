|
18.11.2025 20:54:38
Devisen: Eurokurs sinkt unter 1,16 US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im späten New Yorker Devisenhandel gesunken. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1584 US-Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft lag der Euro noch über der Marke von 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1590 (Montag: 1,1593) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8628 (0,8625) Euro gekostet.
Marktteilnehmer warten auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September, der am Donnerstag auf dem Programm steht. Die Jobdaten stehen stark im Fokus der Märkte, weil sie für die Geldpolitik der Notenbank eine wichtige Rolle spielen./bek/he
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1582
|
-0,0009
|
|
-0,08
|Japanischer Yen
|
180,065
|
0,1650
|
|
0,09
|Britische Pfund
|
0,8808
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,9258
|
0,0031
|
|
0,34
|Hongkong-Dollar
|
9,0144
|
0,0033
|
|
0,04
