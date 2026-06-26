26.06.2026 17:05:38

Devisen: Eurokurs steigt über 1,14 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag wieder über 1,14 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1422 Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro zeitweise nur noch 1,1354 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1401 (Donnerstag: 1,1342) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8771 (0,8816) Euro.

Der Euro profitierte von den gesunkenen Ölpreisen, die ihre jüngste Talfahrt am Freitag nach einer kurzen Erholung am Vortag fortsetzten. Im Gegensatz zu den USA verfügt die Eurozone kaum über Ölvorkommen. Zudem wird Rohöl in Dollar gehandelt. Sinkende Ölpreise dämpfen also die Nachfrage nach dem Dollar.

Aussagen von US-Notenbankern, die sich besorgt über die hohe Inflation gezeigt hatten, verliehen dem Dollar keinen Auftrieb. Der Präsident der regionalen Notenbank von New York, John Williams, bezeichnete die Inflation als "zweifellos erhöht". Der Notenbanker Austan Goolsbee, Präsident der regionalen Notenbank von Chicago, erkannte eine besorgniserregende Entwicklung der Inflation im Bereich Dienstleistungen.

Zuletzt hatte eine Spekulation auf höhere Zinsen in den USA im weiteren Verlauf des Jahres für eine allgemeine Dollar-Stärke gesorgt. Der Euro war unter Druck geraten und am Mittwoch mit 1,1325 Dollar auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gefallen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86253 (0,86183) britische Pfund, 184,30 (183,57) japanische Yen und 0,9218 (0,9223) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.084 Dollar. Das waren rund 58 Dollar mehr als am Vortag./jsl/stw

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Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1386
0,0014
0,13
Japanischer Yen
184,28
0,2600
0,14
Britische Pfund
0,8618
-0,0001
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