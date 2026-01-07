07.01.2026 20:50:38

Devisen: Eurokurs tritt auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im späten Handel in den USA kaum noch bewegt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1682 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1684 (Vortag: 1,1707) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8558 (0,8541) Euro gekostet. Zahlreiche Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA konnten der Gemeinschaftswährung im Handelsverlauf keine klare Richtung geben./bek/jha/

