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22.09.2026 21:03:38
Devisen: Eurokurs wenig verändert
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im US-Handel nur wenig bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1444 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1463 (Montag: 1,1490) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8723 (0,8703) Euro./edh/nas
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1391
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-0,0061
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-0,53
|Japanischer Yen
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180,3775
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0,1875
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0,10
|Britische Pfund
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0,8595
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0,0014
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0,16
|Schweizer Franken
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0,9398
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0,0000
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0,00
|Hongkong-Dollar
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8,9348
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-0,0449
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