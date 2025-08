Die größten Bitcoin-Halter: Tesla und MicroStrategy führen die Top 10 an

• Bitcoin-Akzeptanz steigt auch auf Unternehmensebene• Top-10 Bitcoin-Halter• Auch Ethereum-Investments steigen

Unternehmensakzeptanz wächst

Die Kryptomärkte stehen laut Analysten vor einer entscheidenden Phase, denn das institutionelle Interesse an Bitcoin erreicht neue Höchststände. Immer mehr börsennotierte Unternehmen steigen ein: Mittlerweile halten laut Cointelegraph mindestens 35 von ihnen jeweils mehr als 1.000 Bitcoin - gegenüber 24 Unternehmen noch im ersten Quartal. Laut Chris Kuiper von Fidelity Digital Assets sei dies ein klares Zeichen für eine breitere Verteilung der Bitcoin-Investitionen über mehrere Akteure hinweg.

Ausgelöst wurde der Trend unter anderem durch eine Executive Order von US-Präsident Donald Trump , die den Aufbau einer staatlichen Bitcoin-Reserve vorsieht. Seitdem hat sich das Engagement öffentlicher Einrichtungen deutlich beschleunigt: Laut BitcoinTreasuries.net besitzen inzwischen weltweit 278 Institutionen Bitcoin - mehr als doppelt so viele wie noch wenige Wochen zuvor. Die USA führen dabei mit 94 Institutionen, gefolgt von Kanada und Großbritannien.

Im Ergebnis stieg das Gesamtvolumen institutioneller Bitcoin-Käufe im zweiten Quartal 2025 um 35 Prozent auf 134.456 BTC. Zugleich überschritt Bitcoin bei der Marktkapitalisierung erst kürzlich die Schwelle von 2,3 Billionen US-Dollar.

Bitcoin-Giganten: Die Top-10 auf Unternehmensebene

Die zehn größten Bitcoin-Investoren auf Unternehmensebene halten zusammen mehrere Hunderttausend Bitcoin. An der Spitze steht dabei das US-Softwareunternehmen Strategy mit beeindruckenden 607.770 Bitcoin. Dahinter folgt der Bitcoin-Miner MARA Holdings mit 50.000 Bitcoin, gefolgt von XXI mit 37.230 Bitcoin.

Die auf Bitcoin-Infrastruktur spezialisierte Bitcoin Standard Treasury Company hält 30.021 Bitcoin, während Riot Platforms, ein weiterer großer Mining-Konzern aus den USA, auf 19.225 Bitcoin kommt. Die Trump Media Group, die unter anderem hinter der Social-Media-Plattform Truth Social steht, besitzt 18.430 Bitcoin.

Das japanische Unternehmen Metaplanet hält zudem bereits 17.132 Bitcoin. Galaxy Digital, ein Krypto-Finanzdienstleister, besitzt 12.830 Bitcoin, dicht gefolgt vom Mining-Unternehmen CleanSpark mit 12.608 Bitcoin. Den zehnten Platz belegt US-Elektroautohersteller Tesla mit 11.509 Bitcoin.

Auch Ethereum wird in Bilanzen aufgenommen

Doch nicht nur Bitcoin zieht institutionelle Investoren an - auch Ethereum rückt zunehmend ins Visier von Unternehmen, die sich strategisch in der Welt der digitalen Vermögenswerte und dezentralen Finanzinfrastruktur positionieren wollen, wie Yahoo!Finance erklärt. Zwar sind es bislang überwiegend kleinere Akteure die Ether halten, doch auch Branchengrößen wie Coinbase investieren bereits massiv.

Bereits 2021 kündigte Coinbase an, als erstes börsennotiertes Unternehmen neben Bitcoin auch Ethereum und andere Kryptowährungen in der Bilanz zu führen - mit der Überzeugung, dass weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen werden.

Redaktion finanzen.at

