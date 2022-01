Diese Währungen haben 2021 im Vergleich zum US-Dollar am meisten an Wert verloren

Auch im Jahr 2021 hatte die Weltwirtschaft mit den Auswirkungen der Coronakrise zu kämpfen. Die Probleme im Zusammenhang mit der Pandemie wirkten sich auch auf die Währungen der Welt aus. In folgendem Ranking werden die Währungen aufgelistet, die im Jahr 2021 im Vergleich zum US-Dollar am meisten an Wert verloren haben. Stand des Rankings ist der 31.12.2021.

Redaktion finanzen.at