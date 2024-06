Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin klettert weiter - 71.000-Dollar-Marke überwunden

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,81 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 71.195,07 US-Dollar wert, nach 70.619,77 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 1,42 Prozent auf 483,88 US-Dollar, nach 477,10 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,03 Prozent auf 3.815,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.814,09 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Litecoin um 0,33 Prozent auf 83,91 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 83,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,5253 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,4624 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4613 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,78 Prozent auf 161,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 159,98 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Mittwochvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2306 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2310 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0060 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1066 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1064 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Mittwochvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0230 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0237 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Dash-Kurs 1,62 Prozent stärker bei 30,48 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 29,99 US-Dollar.

Indes steigt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 15,02 US-Dollar am Vortag auf 15,24 US-Dollar nach oben (1,42 Prozent).

