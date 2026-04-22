|Anlage im Fokus
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22.04.2026 19:43:14
Dogecoin: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen
Gestern vor 3 Jahren notierte Dogecoin bei 0,078435 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 127 494,41 DOGE im Depot. Da sich der Wert von Dogecoin am 21.04.2026 auf 0,095156 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 131,90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,32 Prozent angezogen.
Bei 0,088265 USD erreichte DOGE am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.
Redaktion finanzen.net
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