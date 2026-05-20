Dogecoin: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Dogecoin Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren kostete ein Dogecoin 0,073534 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOGE investiert hätte, befänden sich nun 1 359,91 Dogecoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,1030 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,11 USD wert. Damit wäre die Investition um 40,11 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0,088265 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Bei 0,2895 USD erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net