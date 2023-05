Dogecoin vs. PEPE: Welcher Memecoin hat langfristig die besten Aussichten?

• Neue Kryptowährung PEPE will Hunde-Coins übertreffen• Parallelen zwischen DOGE und PEPE• Krypto-Community sieht PEPE zukünftig auf Platz zwei der Memecoins

"Die Hunde haben ausgedient, es ist Zeit für Pepe, die Herrschaft zu übernehmen", heißt es auf der offiziellen Internetseite der Kryptowährung PEPE. Der Memecoin basiert auf der Comicfigur "Pepe der Forsch", die 2005 vom Zeichner Matt Furie erschaffen wurde und sich mittlerweile zu einem der bekanntesten Memes auf sozialen Netzwerken entwickelt hat. Der Coin PEPE will nun offenbar diesen Erfolg auf den Kryptosektor übertragen und ihn dort wiederholen. Er bezeichnet sich laut offizieller Webseite selbst als "einprägsamsten Memecoin, den es gibt" und wolle dazu beitragen, "Memecoins wieder großartig zu machen". Die Anlehnung an den einstigen Wahlkampfslogan von Donald Trump dürfte dabei kein Zufall sein, denn der grüne Frosch Pepe wurde als Meme unter anderem im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 von der Alt-Right Bewegung genutzt. Seit dem 14. April 2023 existiert Pepe nun auch als Kryptowährung - und hat zumindest mit seiner Performance in den vergangenen Wochen den Dogecoin in den Schatten gestellt.

Vergleichbare Entwicklung bei DOGE und PEPE - nur in unterschiedlichem Tempo

Anfang Mai 2023 - und damit nur rund drei Wochen nach seinem Launch - erreichte PEPE laut "Cointelegraph" bereits eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar. Diese stieg schnell weiter bis auf knapp zwei Milliarden US-Dollar, bevor der Kurs des Memecoins wieder einbrach - und das alles innerhalb weniger Tage. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung der Kryptowährung bei rund 596 Millionen US-Dollar, ein PEPE kostet dabei 0,0000013 US-Dollar (Stand: 25. Mai 2023).

Der Aufstieg von PEPE verlief damit bislang deutlich schneller als der des Dogecoin, der momentan als wohl erfolgreichster Memecoin gelten darf. Der DOGE entstand bereits im Dezember 2013. Das ursprüngliche Ziel des Hunde-Coins war es, den Kryptowährungssektor auf die Schippe zu nehmen, doch nach und nach gewann DOGE bei Investoren selbst an Beliebtheit. Dennoch dauerte es rund vier Jahre, bis der Dogecoin erstmals Anfang 2018 die Milliarden-Dollar-Marke bei der Marktkapitalisierung überstieg. Ähnlich wie bei PEPE ging es anschließend vergleichsweise schnell auf knapp zwei Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung hoch, bevor ein Einbruch folgte. Im Zuge der Rally im Kryptosektor und durch die wiederholte Nennung der Währung durch Tesla-Chef Elon Musk erreichte DOGE im Mai 2021 jedoch ein Rekordhoch bei 0,7315 US-Dollar pro Coin und eine Marktkapitalisierung von rund 88 Milliarden US-Dollar. Aktuell kostet ein DOGE 0,07069 US-Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei rund 9,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 25. Mai 2023). Damit liegt der ursprüngliche Spaß-Coin bei "CoinMarketCap" auf Platz acht der größten Kryptowährungen. PEPE hat es allerdings innerhalb weniger Wochen ebenfalls in die Top-100 geschafft und liegt aktuell auf Platz 72 (Stand: 25. Mai 2023).

Sowohl PEPE als auch DOGE als Memecoin ohne speziellen Nutzen

Der schnelle Erfolg von PEPE lässt sich wohl unter anderem darauf zurückführen, dass der Coin bereits kurz nach seinem Start bei "CoinMarketCap" gelistet wurde und laut "Cointelegraph" auch die weltgrößte Kryptobörse Binance den Handel mit Pepe-Token bereits ermöglicht. Auch Elon Musk teilte jüngst ein Pepe-Meme. Ob er damit jedoch auch die Kryptowährung unterstützt, bleibt fraglich.

Auf der offiziellen Webseite warnen die - anonymen - Macher des Coins allerdings selbst davor, dass PEPE komplett nutzlos sei und nur der Unterhaltung diene. "$PEPE ist ein Memecoin ohne inneren Wert oder Erwartung einer finanziellen Rendite. Es gibt kein formelles Team oder eine Roadmap", heißt es dort. Allerdings ist auf der Internetseite durchaus eine Roadmap zu finden, die den zukünftigen Weg in die drei Phasen "Meme", "Stimmung und HODL" und "Meme Übernahme" einteilt, dabei allerdings recht vage bleibt.

Dass Memecoins keinen speziellen Nutzen besitzen, ist keine Seltenheit und liegt in ihrer Natur als Parodie auf etablierte Kryptowährungen. Ein Investment in sie ist daher nahezu immer hochriskant, da ihre Kurse stark schwanken können und sie somit auch für Pump-and-Dump-Betrügereien genutzt werden könnten - ein Problem, das auf viele Kryptowährungen mit einer geringen Bekanntheit oder Marktkapitalisierung zutrifft. Auch bei PEPE fielen bereits fünf Adressen auf, die laut "Cointelegraph" mit dem Team hinter dem Memecoin in Verbindung stehen würden und ihre Token-Bestände im Rahmen des starken Wertanstiegs nahezu vollkommen abgestoßen hätten - natürlich mit Gewinnen in Millionenhöhe.

Krypto-Fans haben große Hoffnungen für PEPE

Die Krypto-Gemeinde scheint allerdings momentan weiterhin unbeirrt auf PEPE zu setzen. In einer Twitter-Umfrage von "Cointelegraph" sollten die Nutzer abstimmen, welcher Memecoin 2025 die größte Marktkapitalisierung haben werde. Das Ergebnis ist durchaus beeindruckend: Zwar landete DOGE auf Platz eins, jedoch folgt PEPE in geringem Abstand auf Rang zwei und ließ damit andere Memecoins wie SHIBA INU und Floki Inu deutlich hinter sich.

Bei der Community erfreut sich PEPE also weiterhin deutlicher Beliebtheit. Ob es sich bei dem Memecoin nun jedoch um einen Scam oder kurzlebigen Hype handelt, oder ob sich die Kryptowährung tatsächlich langfristig wird durchsetzen können, lässt sich momentan aufgrund des geringen Alters noch nicht wirklich absehen. Während sich DOGE über die vergangenen Jahre bereits bewährt hat und nun laut "Business Insider" mehr mit traditionellen Kryptowährungen als mit anderen Memecoins vergleichbar sei, muss der Frosch-Coin erst noch zeigen, dass er das Potenzial hat, der König der Memecoins zu werden.

