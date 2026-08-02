02.08.2026 08:45:00

Don't Buy Strategy Stock When You Can Just Buy Bitcoin

Strategy (NASDAQ: MSTR) and Bitcoin (CRYPTO: BTC) have both performed poorly this year. They have year-to-date losses of 38% and 29%, respectively. However, if you had to choose between these assets, Bitcoin is the better buying opportunity.Strategy functions as a leveraged bet on Bitcoin that doesn't make much sense in the long run, especially during a bearish crypto cycle. Here's why investors should opt for the cryptocurrency itself rather than the stock that centers on Bitcoin.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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