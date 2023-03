Elementus kann trotz Krypto-Winter die Bewertung verdreifachen

• Elementus profitiert von Krypto-Insolvenzwelle• Blockchain-Überwachungssysteme derzeit sehr gefragt• Bewertung von Elementus mehr als verdreifacht

Es sind schwere Zeiten für Krypto-Anleger: So hat etwa der Bitcoin, die nach Marktkapitalisierung größte Cyberwährung, gegenüber seinem im November 2021 erreichten Allzeithoch von deutlich über 68.000 US-Dollar knapp zwei Drittel seines Wertes eingebüßt. Auch andere wichtige Kryptowährungen mussten kräftig Federn lassen. Neben diesen Kurseinbrüchen erschütterten 2022 zahlreiche Pleiten - unter anderem von FTX, Three Arrows Capital, Voyager Digital und Celsius Network - die Community und belasteten das Vertrauen in die Branche schwer.

Zahlreiche Marktteilnehmer sprechen inzwischen von einem neuen Krypto-Winter, in dem die Preise kontinuierlich weiter abstürzen und sich auf Jahre hinaus nicht gänzlich davon erholen könnten. Ein solcher Winter setzte letztmals 2017/18 ein. Damals brach beispielsweise der Bitcoin um 80 Prozent ein und benötigte Jahre, um die alten Hochs wieder zu erreichen, weil viele Investoren das Interesse an digitalen Vermögenswerten verloren.

Elementus überzeugt

Doch auch in dieser düsteren Lage gibt es gelegentliche Lichtblicke. Ein Beispiel dafür ist das Start-up Elementus, das bei einer Finanzierungsrunde der Serie A-2 insgesamt 10 Millionen US-Dollar einsammeln konnte. Mit diesem Geld soll die erforderliche Infrastruktur aufgebaut werden, mittels derer Blockchain-Analysen für Web3-Institutionen leichter zugänglich werden sollen. Hierzu seien die Entwicklung neuer Produkte sowie eine Personalaufstockung geplant.

An der Runde, die vom Krypto-VC-Unternehmen Parafi Capital geleitet wurde, beteiligten sich unter anderem auch Moonshots Capital, Spitfire Ventures und Colaco Investment Group. Dabei kam Elementus auf eine Bewertung von 160 Millionen US-Dollar, was einen kräftigen Sprung im Vergleich zur vorangegangen Finanzierungsrunde im Oktober 2021 bedeutet. Damals sammelte das Blockchain-Analyseunternehmen 12 Millionen US-Dollar ein und erreichte eine Bewertung von 52 Millionen US-Dollar.

Blockchain-Analysen gefragt

Elementus ist ein in New York ansässiger Anbieter von Tools zur Untersuchung der Web3-Landschaft. Bei Web3 handelt es sich um ein derzeit noch etwas unscharfes Konzept einer dezentralen, unveränderlichen Version des weltweiten Netzes. Das Web3 basiert auf der Blockchain-Technologie, ist frei von Intermediären und mit der gleichen kryptografischen Verifizierbarkeit ausgestattet wie Kryptowährungen oder Non-Fungible Tokens (NFTs). Ziel ist ein dezentrales Internet, wo jeder Nutzer wieder der Eigentümer seiner Daten wird und die Kontrolle darüber behält.

Der deutliche Bewertungsanstieg dürfte auch damit zusammenhängen, dass gerade die zahlreichen Insolvenzen der letzten Monate das Interesse an klaren Blockchain-Analysen stark gesteigert haben. So nutzen beispielsweise Gläubiger von Celsius und BlockFi die Tools von Elementus, um für ihre Rechtsstreite mit den insolventen Krypto-Lendern forensische Prüfungen durchzuführen.

