Bitcoin - Schweizer Franken

73 440,42
 CHF
679,63
0,93 %
CHF - BTC
Freundliches Marktumfeld 26.11.2025 20:43:00

Erholung geht weiter: Bitcoin steigt kurzzeitig über 90.000 US-Dollar

Erholung geht weiter: Bitcoin steigt kurzzeitig über 90.000 US-Dollar

Nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag hat der Bitcoin am Mittwoch wieder an seine jüngste Erholung angeknüpft.

In einem freundlichen Marktumfeld stieg die bekannteste Kronenwährung auf der Plattform Bitstamp kurzzeitig über 90.000 US-Dollar. Dieses Niveau wurde zuletzt vor knapp einer Woche erreicht. Zuletzt kostete ein Bitcoin gut 89.800 Dollar.

Am Kapitalmarkt hatten sich zuletzt wieder Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember breit gemacht. Hintergrund sind Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten. Niedrigere Zinsen kommen riskanten Anlagen wie Kryptowährungen zugute, da diese selber keine Zinsen abwerfen.

"Die Anleger suchen wieder das Risiko und beenden offensichtlich zunächst die Serie der Gewinnmitnahmen", schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Zudem könnten sich weiterhin Schnäppchenjäger auf die Pirsch begeben und sich mit Bitcoin eindecken. Sollte der jüngste Rückgang verstärkt als Kaufgelegenheit wahrgenommen werden, dürfte dies den Aufwärtsimpuls verstärken.

Die Umkehr der pessimistischen Stimmung spiegelte sich auch auf den Derivatemärkten wider. Laut Daten der Analyseplattform Coinglass sind die Wetten auf steigende Bitcoin-Kurse aktuell wieder in der Überzahl.

/la/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquelle: Godlikeart / Shutterstock.com ,vonDUCK / Shutterstock.com,Lightboxx / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1598
0,0000
0,00
Japanischer Yen
181,24
0,0100
0,01
Britische Pfund
0,8761
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9334
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
9,0207
0,0004
0,00
Börse aktuell - Live Ticker

Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

