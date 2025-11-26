|Freundliches Marktumfeld
|
26.11.2025 20:43:00
Erholung geht weiter: Bitcoin steigt kurzzeitig über 90.000 US-Dollar
Am Kapitalmarkt hatten sich zuletzt wieder Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember breit gemacht. Hintergrund sind Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten. Niedrigere Zinsen kommen riskanten Anlagen wie Kryptowährungen zugute, da diese selber keine Zinsen abwerfen.
"Die Anleger suchen wieder das Risiko und beenden offensichtlich zunächst die Serie der Gewinnmitnahmen", schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Zudem könnten sich weiterhin Schnäppchenjäger auf die Pirsch begeben und sich mit Bitcoin eindecken. Sollte der jüngste Rückgang verstärkt als Kaufgelegenheit wahrgenommen werden, dürfte dies den Aufwärtsimpuls verstärken.
Die Umkehr der pessimistischen Stimmung spiegelte sich auch auf den Derivatemärkten wider. Laut Daten der Analyseplattform Coinglass sind die Wetten auf steigende Bitcoin-Kurse aktuell wieder in der Überzahl.
/la/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
181,24
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8761
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9334
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0207
|
0,0004
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKeine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.