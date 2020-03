Ethereum-Bullen: Klettert der Kurs bis auf 8.000 US-Dollar?

• Ethereum konnte seit Jahresstart deutlich zulegen• Derzeit geht die Tendenz jedoch eher wieder abwärts• Wichtige Ereignisse könnten die Branche 2020 beeinflussen

Ende Juni 2019 erreichte Ethereum sein derzeitiges 52-Wochen-Hoch bei rund 362 US-Dollar. Doch seit letztem Sommer ging es für die Cyberdevise bis Ende Dezember abwärts: Etwa Mitte Dezember war das 52-Wochen-Tief bei 117 US-Dollar erreicht. Doch mit dem Jahreswechsel scheint auch für Ethereum die Wende gekommen zu sein: Ethereum konnte um fast 70 Prozent zulegen auf rund 218 US-Dollar (Stand: 2. März 2020).

Utopische Prognosen auf Twitter

Nachdem sich der Kurs im Februar gar der Marke von 280 US-Dollar näherte, zeigten sich einige Twitter-User, die man in der Krypto-Branche kennt, so zum Beispiel Josh Rager und The Crypto Dog, euphorisch und prognostizierten für Ethereum in den kommenden Jahren einen Kurs von 8.000 US-Dollar oder gar noch im selben Jahr einen Kurs von 5.000 US-Dollar.

Crazy that $ETH is going to hit $8,000 in the next few years February 18, 2020

Crazy that $ETH is going to hit $5,000 this year - The Crypto Dog📈 (@TheCryptoDog) February 18, 2020

Doch Josh Rager klärte bereits wenige Stunden nach seinem Posting auf, dass es sich um keine ernsthafte Prognose, eher um eine Art Experiment gehandelt habe. Doch beklagen würde er sich dennoch nicht, wenn Ethereum auf 2.000 US-Dollar steigen würde. Gezeigt haben dürfte diese Aktion aber, dass Anleger solche Prognosen nicht für vollkommen unvorstellbar halten und welchen Einfluss einige Trader aus der Branche mit einer großen Reichweite nehmen können.

Im Gegensatz zu Josh Rager und The Crypto Dog zeigte sich Luke Martin am selben Tag etwas vorsichtiger: Er veröffentlichte zwei Bilder vom Ethereum-Chart und merkte an, dass er Parallelen zwischen dem aktuellen Ethereum-Chart und jenem von Dezember 2018 erkenne und erklärte, er wette wieder auf steigende Kurse bei Ethereum, sollte Ethereum den Handel am Tag seines Postings im grünen Bereich beenden - was er letztlich auch tat.

Getting some 2018 $ETH vibes. If we can get a green daily today I want to be long again



Left: Dec 2018

Right: Current pic.twitter.com/ENHpMm3nxI - Luke Martin (@VentureCoinist) February 18, 2020

Auch bearishe Krypto-Analysten im Netz

Doch Luke Martin zeigte sich vor wenigen Tagen bereits nicht mehr allzu positiv für Ethereum. Er postete, dass ein Short, von dem er zwei Tage zuvor geschrieben hatte, funktioniert habe und dass Ethereum noch bis auf 180 - 200 US-Dollar zurückfallen könnte, sollte die Kryptowährung unterhalb ihrer Unterstützungslinie bei 222 US-Dollar schließen.

That $ETH short worked out nicely.



This is the next setup I'm watching:



•If $ETH can close below the current daily support around 222, then I would expect expansion lower towards 180-200. pic.twitter.com/nsY3JEdnSV - Luke Martin (@VentureCoinist) February 29, 2020

Ein anderer bekannter Trader am Krypto-Markt, Escobar, veröffentlichte vor wenigen Tagen via Twitter ebenfalls einen Chart, der zeigt, dass Ethereum unter die 200-Dollar-Marke fallen könnte.

Es bleibt schwierig vorauszusagen, wie es für Kryptowährungen und speziell für Ethereum in diesem Jahr weitergehen wird. Einige Ereignisse, die 2020 anstehen und neue Trends könnten in der Branche noch für Bewegung sorgen.

