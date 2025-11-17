|Performance unter der Lupe
|
17.11.2025
Ethereum Classic: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Vor 5 Jahren kostete ein Ethereum Classic 5,313 USD. Bei einer ETC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,82 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 279,10 USD, da Ethereum Classic am 16.11.2025 14,83 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der Investition um 179,10 Prozent erhöht.
Bei 14,04 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 38,51 USD.
Redaktion finanzen.net
