Ethereum: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

Ethereum: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Ethereum Investoren gebracht.

Ethereum notierte am 21.12.2022 bei 1 212,61 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,247 Ethereum. Da sich der ETH-USD-Kurs gestern auf 3 002,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 759,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 147,59 Prozent gesteigert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 1 471,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

