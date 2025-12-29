Ethereum: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ethereum-Einstieg verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde Ethereum bei 730,87 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 0,1368 Ethereum. Die gehaltenen Ethereum wären am 28.12.2025 bei einem ETH-USD-Kurs von 2 947,58 USD 403,30 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 303,30 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief von ETH wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 1 471,59 USD. Am 22.08.2025 erreichte Ethereum sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net