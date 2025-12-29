Lukrativer ETH-Einstieg? 29.12.2025 11:03:13

Ethereum: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Ethereum: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ethereum-Einstieg verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde Ethereum bei 730,87 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 0,1368 Ethereum. Die gehaltenen Ethereum wären am 28.12.2025 bei einem ETH-USD-Kurs von 2 947,58 USD 403,30 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 303,30 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief von ETH wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 1 471,59 USD. Am 22.08.2025 erreichte Ethereum sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1778
0,0006
0,05
Japanischer Yen
184,0835
-0,2065
-0,11
Britische Pfund
0,872
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9294
0,0003
0,04
Hongkong-Dollar
9,1548
0,0063
0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt geben zum Wochenstart leicht nach. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen