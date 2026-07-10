|Devisen im Blick
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10.07.2026 21:04:00
Euro-Dollar-Kurs verteidigt Niveau: Keine Dynamik im späten Devisengeschäft
Am Freitag im späten US-Devisenhandel kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1415 US-Dollar zeigte sich damit kaum verändert zum späten europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1430 (Donnerstag: 1,1435) Dollar festgesetzt.
Das ruhige Geschehen im Devisenhandel ähnelte dem an anderen Märkten. Auch am Ölmarkt, an den US-Aktienbörsen und im US-Anleihengeschäft hielten sich die Kurs- und Preisbewegungen am Freitag kurz vor dem Wochenende in Grenzen.
/bek/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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Devisenkurse
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