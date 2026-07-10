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Devisen im Blick 10.07.2026 21:04:00

Euro-Dollar-Kurs verteidigt Niveau: Keine Dynamik im späten Devisengeschäft

Euro-Dollar-Kurs verteidigt Niveau: Keine Dynamik im späten Devisengeschäft

Kurz vor dem Wochenende hat sich der Eurokurs kaum noch bewegt.

Am Freitag im späten US-Devisenhandel kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1415 US-Dollar zeigte sich damit kaum verändert zum späten europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1430 (Donnerstag: 1,1435) Dollar festgesetzt.

Das ruhige Geschehen im Devisenhandel ähnelte dem an anderen Märkten. Auch am Ölmarkt, an den US-Aktienbörsen und im US-Anleihengeschäft hielten sich die Kurs- und Preisbewegungen am Freitag kurz vor dem Wochenende in Grenzen.

/bek/he

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: elen studio / Shutterstock.com

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
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