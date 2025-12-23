|Devisen im Blick
|
23.12.2025 07:35:38
Euro gewinnt zum Dollar - Die Gründe
Der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro stieg bis auf 1,1781 Dollar und näherte sich damit wieder der Marke von 1,18 Dollar. Diese hatte er zuletzt Mitte Dezember getestet, konnte aber nicht nachhaltig darüber klettern. Sollte es dem Euro dieses Mal gelingen, könnte sich der Euro nach Einschätzung von Experten zum Jahresende hin noch mal dem 2025er-Hoch von 1,1919 Dollar aus dem September annähern.
Der Euro hat im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zum US-Dollar um knapp 14 Prozent zugelegt. Am Dienstag könnten mit den am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten vor Weihnachten noch einmal Schwung in den Devisenhandel bringen.
/zb/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Marian Weyo / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1769
|
0,0008
|
|
0,07
|Japanischer Yen
|
183,74
|
-0,9000
|
|
-0,49
|Britische Pfund
|
0,8729
|
-0,0008
|
|
-0,09
|Schweizer Franken
|
0,9306
|
-0,0008
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
9,153
|
0,0030
|
|
0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX und DAX vor zurückhaltendem Auftakt -- Börsen in Fernost verhalten
Am Dienstag dürfte es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt weiter ruhig zugehen. Daneben machen auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.