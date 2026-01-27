|Devisen im Blick
|
27.01.2026 21:05:00
Euro im Vorwärtsgang - Warum der Dollar an Wert verliert
Mit 1,1990 US-Dollar erreichte der Euro den höchsten Stand seit Juni 2021. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1980 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1929 (Montag: 1,1836) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8382 (0,8448) Euro gekostet.
Der Dollar gab zu allen wichtigen Währungen nach. So erreichte das britische Pfund zur US-Währung den höchsten Stand seit Oktober 2021.
Mitte Januar hatte der Euro noch weniger als 1,16 Dollar gekostet, bevor die Eskalation des Grönland-Konflikts durch US-Präsident Donald Trump den Dollar unter Druck brachte. Trump hatte im Zuge seiner Absichten, die Arktisinsel von Dänemark zu übernehmen, insgesamt acht europäischen Ländern mit Zöllen gedroht und auch ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen. In der vergangenen Woche ruderte Trump dann in beiden Punkten zurück, Entlastung brachte dies für den Dollar aber nicht./
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com,Vladimir Koletic / Shutterstock.com,RTimages / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1957
|
-0,0086
|
|
-0,71
|Japanischer Yen
|
183,45
|
0,0300
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,8664
|
-0,0037
|
|
-0,43
|Schweizer Franken
|
0,9189
|
0,0021
|
|
0,22
|Hongkong-Dollar
|
9,3289
|
-0,0632
|
|
-0,67
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed lässt Leitzins unverändert: ATX: Kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter --US-Börsen gehen wenig bewegt aus dem Handel -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.