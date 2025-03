Euro legt zum Dollar etwas zu - Das sind die Gründe

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag etwas von den zur Wochenmitte erlittenen Verlusten erholt.

Die Gemeinschaftswährung Euro notierte am Vormittag bei 1,0773 US-Dollar und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0788 (Dienstag: 1,0825) Dollar festgesetzt.

Die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten zur Zollpolitik belasteten die Gemeinschaftswährung. Donald Trump kündigte am Mittwochabend Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte an und verschärft damit den globalen Handelsstreit . Die USA seien ein Sparschwein, aus dem jeder klaue, sagte der Republikaner, der seit langem Handelsungleichheiten mit anderen Ländern beklagt.

In den USA gebe es infolge der Zollpolitik von Trump Sorgen vor einer konjunkturellen Abkühlung, betonten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Verstärkt würden die Befürchtungen von diversen Frühindikatoren, die sich zuletzt abgeschwächt hätten. Solide aber habe sich bislang der Arbeitsmarkt präsentiert. Damit rücken am Nachmittag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Blick. Diese liegen auf einem niedrigen Niveau, sodass es den Experten zufolge keine Anzeichen für eine merkliche Abkühlung des Beschäftigungsaufbaus gibt.

