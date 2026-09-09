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Warten auf EZB 09.09.2026 08:01:39

Euro stabil zum US-Dollar - die Gründe

Euro stabil zum US-Dollar - die Gründe

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel im Vergleich zum US-Dollar kaum von der Stelle bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde zuletzt bei 1,1634 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1614 Dollar festgesetzt.

In Europa und in den Vereinigten Staaten stehen im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten im Kalender. Spannender dürfte es im weiteren Wochenverlauf werden. Am Donnerstag steht die EZB-Zinsentscheidung an. Angesichts der hartnäckigen Inflation wird am Markt überwiegend mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Am Freitag folgen Inflationsdaten aus den USA, die wichtige Impulse für die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche liefern dürften. Am Markt wird eine Zinserhöhung nicht ausgeschlossen. Insbesondere der Iran-Krieg sorgt für weiter hohe Ölpreise und schürt somit Inflationssorgen./jha/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

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EZB-Direktor Cipollone: Iran-Krieg dürfte keine Stagflation auslösen
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