|Warten auf EZB
|
09.09.2026 08:01:39
Euro stabil zum US-Dollar - die Gründe
Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde zuletzt bei 1,1634 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1614 Dollar festgesetzt.
In Europa und in den Vereinigten Staaten stehen im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten im Kalender. Spannender dürfte es im weiteren Wochenverlauf werden. Am Donnerstag steht die EZB-Zinsentscheidung an. Angesichts der hartnäckigen Inflation wird am Markt überwiegend mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.
Am Freitag folgen Inflationsdaten aus den USA, die wichtige Impulse für die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche liefern dürften. Am Markt wird eine Zinserhöhung nicht ausgeschlossen. Insbesondere der Iran-Krieg sorgt für weiter hohe Ölpreise und schürt somit Inflationssorgen./jha/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: artem_ka / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1639
|
0,0015
|
|
0,13
|Japanischer Yen
|
178,4435
|
-0,4665
|
|
-0,26
|Britische Pfund
|
0,8589
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,941
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1271
|
0,0124
|
|
0,14