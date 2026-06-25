|Devisen im Blick
|
25.06.2026 21:51:00
Eurokurs zum Dollar stabil - die Gründe
+Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1372 Dollar gehandelt. Dies war etwas mehr als im frühen europäischen Geschäft. Am Vortag war der Euro auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1342 (Mittwoch: 1,1340) Dollar fest.
Der Euro profitierte etwas von der freundlicheren Stimmung an den Finanzmärkten. Die Weltleitwährung Dollar wurde weniger gesucht.
Zuletzt hatte die Spekulation auf eine Zinserhöhung durch die Fed in den kommenden Monaten dem Dollar Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug deutlich belastet. Unter anderem hatte der neue Fed-Chef Kevin Warsh nach seiner ersten Zinssitzung die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben und damit die Zinsspekulationen verstärkt.
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Oleksiy Mark / Shutterstock.com,ConstantinosZ / Shutterstock.com,Devin_Pavel / Shutterstock.com,Patryk Kosmider / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1386
|
0,0014
|
|
0,13
|Japanischer Yen
|
184,28
|
0,2600
|
|
0,14
|Britische Pfund
|
0,8618
|
-0,0001
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,922
|
0,0010
|
|
0,11
|Hongkong-Dollar
|
8,929
|
0,0127
|
|
0,14
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.