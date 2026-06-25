Eurokurs zum Dollar stabil - die Gründe

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel weiter stabilisiert.

+Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1372 Dollar gehandelt. Dies war etwas mehr als im frühen europäischen Geschäft. Am Vortag war der Euro auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1342 (Mittwoch: 1,1340) Dollar fest.

Der Euro profitierte etwas von der freundlicheren Stimmung an den Finanzmärkten. Die Weltleitwährung Dollar wurde weniger gesucht.

Zuletzt hatte die Spekulation auf eine Zinserhöhung durch die Fed in den kommenden Monaten dem Dollar Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug deutlich belastet. Unter anderem hatte der neue Fed-Chef Kevin Warsh nach seiner ersten Zinssitzung die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben und damit die Zinsspekulationen verstärkt.

NEW YORK (dpa-AFX)