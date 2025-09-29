Eurokurs zum Dollar wenig bewegt - das steckt dahinter

|Devisen im Blick
Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1728 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor in Frankfurt auf 1,1723 (Freitag: 1,1672) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8530 (0,8567) Euro. Der Euro pendelt bereits seit rund zwei Monaten in der Spanne zwischen 1,16 Dollar und 1,18 Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1728
|
0,0036
|
|
0,31
|Japanischer Yen
|
174,291
|
-0,6790
|
|
-0,39
|Britische Pfund
|
0,8731
|
0,0014
|
|
0,16
|Schweizer Franken
|
0,9353
|
0,0018
|
|
0,19
|Hongkong-Dollar
|
9,1281
|
0,0318
|
|
0,35
