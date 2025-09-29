Dollarkurs

1,1728
 USD
0,0036
0,31 %
USD - EUR
Devisen im Blick 29.09.2025 20:43:00

Eurokurs zum Dollar wenig bewegt - das steckt dahinter

Eurokurs zum Dollar wenig bewegt - das steckt dahinter

Der Euro hat sich im US-Handelsverlauf am Montag kaum bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1728 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor in Frankfurt auf 1,1723 (Freitag: 1,1672) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8530 (0,8567) Euro. Der Euro pendelt bereits seit rund zwei Monaten in der Spanne zwischen 1,16 Dollar und 1,18 Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)

Strategy-Aktie als Vorbild? Warum Krypto-Treasury-Firmen mehr liefern müssen
Bildquelle: Denis Vrublevski / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1728
0,0036
0,31
Japanischer Yen
174,291
-0,6790
-0,39
Britische Pfund
0,8731
0,0014
0,16
Schweizer Franken
0,9353
0,0018
0,19
Hongkong-Dollar
9,1281
0,0318
0,35
