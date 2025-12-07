|
07.12.2025 20:09:00
Ex-Crypto-Finance-CEO wird neuer Präsident der Bitcoin Association Switzerland
Nach einer einjährigen Weltumsegelung ist Jan Brzezek, Gründer und ehemaliger CEO der Crypto Finance Group, als Präsident der Bitcoin Association Switzerland zurückgekehrt. Er tritt die Nachfolge eines der bekanntesten Krypto-Unternehmer der Schweiz an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
