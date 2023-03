Experte: Bitcoin könnte um das 500-Fache im Preis steigen - unter einer Bedingung

Der Fondsmanager Jesse Myers gibt eine gewagte Prognose ab, was den Bitcoin betrifft. Demnach könnte die Kryptowährung bis zu 25 Prozent des weltweiten Vermögens vereinnahmen.

• Gewagte These von Fondsmanager bezüglich dem Bitcoin• Starke Volatilität• Bitcoin hat hohes Potenzial

In seinem persönlichen Blog stelle Jesse Myers am 16. Februar eine sehr gewagte These auf: Laut dem Fondsmanager könnte die Kryptowährung auf längere Sicht Höhen von 10 Millionen US-Dollar pro Währungseinheit erreichen. Vorausgesetzt, auf den Bitcoin entfallen 25 Prozent des weltweiten Vermögens.

Starke Volatilität

Myers betont, dass der Bitcoin zwar starken Schwankungen unterliegen werde, jedoch stecke großes Potenzial in dem Cybercoin. Durch seine Knappheit könnte er zum digitalen Gold mutieren.

"Bitcoin hat eine unvorstellbare Eigenschaft: Er wird über die Zeit immer wertvoller. Während Gold nur gut darin ist, Kaufkraft zu bewahren, kann Bitcoin sogar Kaufkraft schaffen", so Myers. Weiter: "Der Wert, den Bitcoin speichert, wird dank der zunehmenden Verknappung von Bitcoin im Laufe der Zeit also mehr, die Anleger müssen bis dahin lediglich die starke Volatilität überstehen."

Myers ist mit dieser These nicht alleine. Auch der Experte und Autor Saifedean Ammous hat bereits vor einigen Jahren in seinem Werk "The Bitcoin Standard" diese durchaus mutige Prognose aufgestellt.

500-fache Steigerung des Bitcoin Preises

Myers untermauert seine Einschätzung und rechnet vor, dass der Bitcoin aktuell nur knapp 0,05 Prozent des weltweiten Vermögens ausmacht, welches für das Jahr 2023 ungefähr bei 400 Milliarden US-Dollar liegen soll.

"Wenn wir uns das vor Augen führen, müssen wir uns die entscheidende Frage stellen: Wenn die Mechaniken von Bitcoin weiter ihre Wirkung entfalten können, wird dann zukünftig mehr als 0,05 % des weltweiten Vermögens in diesem Finanzprodukt angelegt sein? Ich denke: Ja", führt Myers aus.

Myers sieht in der Kryptowährung ein unglaubliches Potenzial. Dennoch hält er seine persönliche Prognose für wenig realistisch: "Meine konservative Schätzung lässt darauf schließen, dass das volle Potenzial von Bitcoin übertrieben groß ist: 10 Mio. US-Dollar pro Bitcoin in heutigen Dollar. Anders gesagt, ich bin überzeugt, dass Bitcoin das Potenzial hat, knapp 25 % des globalen Vermögens zu vereinnahmen. Das ist absurd. Das bedeutet, dass ich für Bitcoin eine Steigerung um das 500-Fache in den nächsten Jahrzehnten vorhersage, und das inflationsbereinigt."

Redaktion finanzen.at