|Kapitalertragsteuer
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08.10.2026 15:57:42
Griechenland nimmt Kryptomarkt ins Steuer-Visier
Der vorgeschlagene Steuersatz ist zudem niedriger als die Steuern, die in den meisten anderen europäischen Ländern auf Krypto-Gewinne erhoben werden. Frankreich und Italien verlangen eine Kapitalertragsteuer von 30 beziehungsweise 33 Prozent, während die deutschen Sätze an die Einkommensteuergrenzen gekoppelt sind. Spanien besteuert die Gewinne progressiv mit bis zu 28 Prozent.
Der Tausch einer Kryptowährung in eine andere würde dem Gesetzesentwurf zufolge keinen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn darstellen. Gewinne aus Aktivitäten wie der Kreditvergabe und der Bereitstellung von Liquidität sollen als Zinsen mit einem Satz von 10 Prozent besteuert werden, heißt es in dem Entwurf.
Der Gesetzesentwurf wurde zur öffentlichen Konsultation freigegeben und soll in der ersten Novemberwoche in das Parlament eingebracht werden.
Von Joe Stonor
DOW JONES
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