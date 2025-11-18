|
18.11.2025 17:22:00
Harvard’s massive bitcoin bet is an environmental disgrace
The Ivy League school’s endowment made a $443 million investment in bitcoin. The global computing network used to support the crypto uses more energy than Poland.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1582
|
-0,0009
|
|
-0,08
|Japanischer Yen
|
180,065
|
0,1650
|
|
0,09
|Britische Pfund
|
0,8808
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,9258
|
0,0031
|
|
0,34
|Hongkong-Dollar
|
9,0144
|
0,0033
|
|
0,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.