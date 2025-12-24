Hätte sich ein Investment in Tether von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Tether war am 23.12.2022 1,0000 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in USDT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 000,02 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 999,44 USD, da sich der Wert von Tether am 23.12.2025 auf 0,9994 USD belief. Damit wäre das Investment um 0,06 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte USDT am 01.01.2025 bei 0,9978 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net