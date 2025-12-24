Anlage: Erfolg oder Verlust? 24.12.2025 19:43:13

Hätte sich ein Investment in Tether von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Hätte sich ein Investment in Tether von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Das wäre der Verlust bei einer frühen Tether-Investition gewesen.

Tether war am 23.12.2022 1,0000 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in USDT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 000,02 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 999,44 USD, da sich der Wert von Tether am 23.12.2025 auf 0,9994 USD belief. Damit wäre das Investment um 0,06 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte USDT am 01.01.2025 bei 0,9978 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1779
-0,0017
-0,14
Japanischer Yen
183,633
-0,5270
-0,29
Britische Pfund
0,8725
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9282
-0,0008
-0,08
Hongkong-Dollar
9,159
-0,0132
-0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen