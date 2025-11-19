Hätte sich ein Tether-Investment von vor 5 Jahren rentiert?

Vor 5 Jahren kostete ein Tether 1,000 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 9 997,28 Tether im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 991,85 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.11.2025 auf 0,9995 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,08 Prozent verringert.

Bei 0,9978 USD erreichte die Kryptowährung am 01.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net