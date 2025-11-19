|Performance der Investition
|
19.11.2025 19:43:13
Hätte sich ein Tether-Investment von vor 5 Jahren rentiert?
Vor 5 Jahren kostete ein Tether 1,000 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 9 997,28 Tether im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 991,85 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.11.2025 auf 0,9995 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,08 Prozent verringert.
Bei 0,9978 USD erreichte die Kryptowährung am 01.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1537
|
-0,0045
|
|
-0,39
|Japanischer Yen
|
180,81
|
0,7200
|
|
0,40
|Britische Pfund
|
0,8824
|
0,0017
|
|
0,19
|Schweizer Franken
|
0,9283
|
0,0022
|
|
0,24
|Hongkong-Dollar
|
8,9882
|
-0,0268
|
|
-0,30
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX letztlich kräftig im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.