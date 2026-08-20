Hätte sich ein USD Coin-Investment von vor 1 Jahr gelohnt?

Am 19.08.2025 lag der Kurs von USD Coin bei 1,0000 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100,00 USD Coin. Die gehaltenen USD Coin wären am 19.08.2026 99,99 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9999 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,01 Prozent eingebüßt.

Am 31.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net