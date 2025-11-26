|Lukrative USDT-Anlage?
Hätte sich eine Tether-Investition von vor 1 Jahr gerechnet?
Vor 1 Jahr notierte Tether bei 0,9999 USD. Bei einem Investment von 100 USD in USDT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,01 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,97 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.11.2025 auf 0,9996 USD belief. Mit einer Performance von -0,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.01.2025 bei 0,9978 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.
