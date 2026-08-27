Hätte sich eine USD Coin-Investition von vor 5 Jahren gelohnt?

Bei einer frühen USD Coin-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1,000 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 999,97 USD Coin. Mit dem USDC-USD-Kurs vom 26.08.2026 gerechnet (1,000 USD), wäre das Investment nun 999,99 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,00 Prozent.

Bei 0,9995 USD erreichte USDC am 31.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 14.11.2025 stieg USD Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net