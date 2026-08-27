|USDC-Investition im Fokus
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27.08.2026 19:43:13
Hätte sich eine USD Coin-Investition von vor 5 Jahren gelohnt?
USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1,000 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 999,97 USD Coin. Mit dem USDC-USD-Kurs vom 26.08.2026 gerechnet (1,000 USD), wäre das Investment nun 999,99 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,00 Prozent.
Bei 0,9995 USD erreichte USDC am 31.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 14.11.2025 stieg USD Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
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