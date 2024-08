Hebel-ETF auf MicroStrategy-Aktie verfügbar: Was sind die Folgen für Bitcoin und den Krypto-Markt?

• Defiance ETFs lanciert gehebelten Long-MicroStrategy-Einzelaktien-ETF• MicroStrategy größter Bitcoin-Besitzer weltweit• Auch gehebelten Short-MicroStrategy-Einzelaktien-ETF gelauncht

Mitte August gab ETF-Anbieter Defiance ETFs in einer Pressemitteilung bekannt, mit MSTX den ersten gehebelten MicroStrategy-ETF zu lancieren. Es handelt sich also nicht um einen Bitcoin-Spot-ETF, wie sie Anfang Januar erstmals in den USA zugelassen wurden, sondern um einen Einzelaktien-ETF, der ein tägliches Engagement von 175 Prozent in MicroStrategy-Longpositionen anstrebt. MicroStrategy wurde dabei als Grundlage ausgewählt, weil sich das Softwareunternehmen sich als bedeutenden Akteur im Kryptomarkt herauskristallisiert hätte und mit seiner Strategie, zum größten Bitcoin-Eigentümer weltweit zu werden, sich insbesondere für jene Investoren als interessantes Investment hervortue, die ihre Exposure gegenüber dem Bitcoin ausbauen wollen. So hat sich mittlerweile gezeigt, dass sich ein Investment in die MicroStrategy-Aktie wie ein Bitcoin-Hebel äußere, schreibt DER AKTIONÄR in einem Artikel.

Bis Ende Juli 2024 hielt MicroStrategy laut dem Quartalsbericht für das zweite Jahresviertel 2024 226.500 BTC und darf sich damit den größten Bitcoin-Eigentümer der Welt nennen. Das Unternehmen gehört zu den ersten, welches BTC in seiner Bilanz aufführt.

Defiance ETFs-CEO Sylvia Jablonski kommentiert den MSTX-Launch in der Mitteilung wie folgt: "Mit der Einführung von MSTX, unserem Long Leverage MicroStrategy ETF, erweitern wir das Potenzial für Anleger, die ein Long Leverage Engagement in Bitcoin suchen. Angesichts des höheren Betas von MicroStrategy im Vergleich zu Bitcoin bietet MSTX eine einzigartige Gelegenheit für Investoren, ihr gehebeltes Exposure im Bitcoin-Markt innerhalb eines ETF-Mantels zu maximieren."

Wie Cointelegraph argumentiert erhalten institutionelle Investoren mit dem gehebelten Bitcoin-ETF ein Werkzeug an die Hand welches bei der weiteren Adoption von Kryptowährungen behilflich sein dürfte. Auch für den Bitcoin könnte der neue ETF aufgrund von Zuflüssen zu Kursanstiegen führen. So verweist das Kryptoportal darauf, dass ETF-Zuflüsse beim Bitcoin bis Mitte Februar 2024 circa 75 Prozent der neuen Investition in BTC ausmachten.

Bloomberg-Analyst Eric Balchunas warnte in einem X-Post jedoch davor, dass der MSTX-ETF wohl "der volatilste ETF in den USA verfügbare" Exchange-Traded Fund sein dürfte.

Defiance launching 1.75x Microstrategy ETF $MSTX tmrw which, even tho it's 'only' 1.75x (they prob tried 2x but SEC pushed back) it will be the most volatile ETF you can get in US market (equiv to 13x SPY) edging out $MSOX (2x weed), a big step in the hot sauce arms race. pic.twitter.com/APcfJt8O7T