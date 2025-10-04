Lukrativer HBAR-Einstieg? 04.10.2025 19:43:13

Hedera: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Hedera verdienen können.

Am 03.10.2024 lag der Kurs von Hedera bei 0,051644 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 193 632,25 Hedera im Portfolio. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,2253 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 624,10 USD wert. Damit wäre die Investition 336,24 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,042446 USD und wurde am 04.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0,3748 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

