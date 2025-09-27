Hedera: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Hedera verlieren können.

Hedera kostete am 26.10.2021 0,3908 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 558,71 Hedera. Die gehaltenen Coins wären am 26.09.2025 549,17 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0,2146 USD lag. 2Damit hätte sich die Investition um 45,08 Prozent vermindert.

Bei 0,042446 USD erreichte der Coin am 04.11.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,3748 USD erreichte Hedera am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net