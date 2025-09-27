|Anlage: Erfolg oder Verlust?
|
27.09.2025 19:43:14
Hedera: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Hedera kostete am 26.10.2021 0,3908 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 558,71 Hedera. Die gehaltenen Coins wären am 26.09.2025 549,17 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0,2146 USD lag. 2Damit hätte sich die Investition um 45,08 Prozent vermindert.
Bei 0,042446 USD erreichte der Coin am 04.11.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,3748 USD erreichte Hedera am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1704
|
0,0040
|
|
0,34
|Japanischer Yen
|
175
|
0,3300
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,8723
|
-0,0021
|
|
-0,24
|Schweizer Franken
|
0,9338
|
0,0011
|
|
0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,1027
|
0,0450
|
|
0,50
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX geht im Plus ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Indizes zum Handelsende stärker -- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.