21.11.2025 12:15:59
Heftige Kursverluste: Bitcoin wird verprügelt
Der Absturz geht weiter: Bitcoin verliert so kräftig wie seit Jahren nicht mehr. Milliarden von Dollar lösen sich in Luft aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1505
|
-0,0024
|
|
-0,21
|Japanischer Yen
|
180,101
|
-1,4190
|
|
-0,78
|Britische Pfund
|
0,8784
|
-0,0034
|
|
-0,38
|Schweizer Franken
|
0,9307
|
0,0017
|
|
0,18
|Hongkong-Dollar
|
8,9574
|
-0,0179
|
|
-0,20
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnet Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.